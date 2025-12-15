Besamanos de la Esperanza de Triana: Días y horarios
Devotos y fieles se acercan a la Capilla de los Marineros con motivo de este culto desde la mañana del 15 de diciembre de 2025
Así está la Esperanza de Triana para el besamanos 2025
El besamanos se celebrará los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2025, en horario de mañana de 10.30 a 14.00 horas y de tarde de 17.30 a 21.30 horas, coincidiendo con la celebración del triduo de reglas de la hermandad. Los días 18 y 19 de diciembre, el culto permanecerá abierto de forma ininterrumpida desde las 10.00 hasta las 21.30 horas. El sábado 20 de diciembre, el horario será de 10.30 a 21.30 horas, mientras que el domingo 21 de diciembre podrá visitarse de 10.30 a 15.00 horas.