El besamanos se celebrará los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2025, en horario de mañana de 10.30 a 14.00 horas y de tarde de 17.30 a 21.30 horas, coincidiendo con la celebración del triduo de reglas de la hermandad. Los días 18 y 19 de diciembre, el culto permanecerá abierto de forma ininterrumpida desde las 10.00 hasta las 21.30 horas. El sábado 20 de diciembre, el horario será de 10.30 a 21.30 horas, mientras que el domingo 21 de diciembre podrá visitarse de 10.30 a 15.00 horas.