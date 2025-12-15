SANIDAD
Investigan un brote de hepatitis A en Sevilla

Besamanos de la Esperanza de Triana: Días y horarios

Devotos y fieles se acercan a la Capilla de los Marineros con motivo de este culto desde la mañana del 15 de diciembre de 2025

Así está la Esperanza de Triana para el besamanos 2025

Besamanos de la Esperanza de Triana: Días y horarios

El besamanos se celebrará los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2025, en horario de mañana de 10.30 a 14.00 horas y de tarde de 17.30 a 21.30 horas, coincidiendo con la celebración del triduo de reglas de la hermandad. Los días 18 y 19 de diciembre, el culto permanecerá abierto de forma ininterrumpida desde las 10.00 hasta las 21.30 horas. El sábado 20 de diciembre, el horario será de 10.30 a 21.30 horas, mientras que el domingo 21 de diciembre podrá visitarse de 10.30 a 15.00 horas.

También te puede interesar

Lo último

stats