La Agencia de Emergencias de Andalucía ha coordinado este lunes, a través del teléfono 112, más de 350 avisos en esta comunidad, la mayoría (150) en Sevilla, por el fuerte viento que ha ocasionado varias asistencias sanitarias por caídas de casetas de obra, ramas, árboles, placas solares, carteles y cables.

Este episodio meteorológico asociado a la nueva borrasca ha provocado avisos a partir de las 7:30 horas especialmente en la provincia sevillana, donde han comenzado a producirse emergencias por el viento, especialmente en el entorno del Aljarafe y la capital, según el último balance publicado por el 112.

La localidad que ha concentrado mayor número de incidencias ha sido Mairena del Aljarafe y se han registrado también peticiones en Espartinas, Camas, Valencina de la Concepción, Gelves, Almensilla, Aznalcázar y Bollullos de la Mitación. Entre las incidencias más destacadas, el 112 ha recibido el aviso por dos casetas de obra volcadas por efecto del viento en Mairena del Aljarafe.

El desprendimiento de un techo de la habitación de una vivienda ha herido a una mujer en la calle Cerro Blanco de Mairena del Aljarafe, mientras que en Dos Hermanas una mujer ha resultada herida a las 8:30 horas al caerle un muro en el polígono industrial Aceitunero y he requerido traslado hospitalario.

En el vídeo que acompaña esta noticia, y que circula por las redes sociales, se puede ver cómo varios árboles han sido derribados por el fuerte viento en el Parque de La Huerta, en Mairena del Aljarafe. Estos han roto varias vallas del recinto e, incluso, un ejemplar ha caído sobre una casa, rompiendo varias tejas de la vivienda.