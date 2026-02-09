El paso del temporal Marta, el tercero consecutivo que azota Andalucía tras las borrascas Irene y Leonardo, ha causado nuevos daños en infraestructuras eléctricas, especialmente en líneas de alta tensión situadas en las provincias de Sevilla y Cádiz.

Según ha informado Endesa, el Plan Operativo de Emergencia de la compañía se mantiene activo con todos sus equipos movilizados para atender las incidencias y restablecer el suministro eléctrico en los núcleos afectados lo antes posible. Los técnicos trabajan sobre el terreno desde la madrugada para reparar los tramos de tendido aéreo afectados por las fuertes rachas de viento y la caída de ramas o árboles sobre la red.