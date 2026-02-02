Una rama de grandes dimensiones se ha desprendido este lunes a primera hora de la mañana en una de las entradas del colegio Claret, apenas unos minutos antes del acceso del alumnado al centro. El incidente no ha generado momentos de tensión entre familias y personal educativo, ya que no se han registrado heridos y tuvo lugar antes del acceso.

De momento los servicios municipales no han podido asegurar la zona y retirar la rama. El suceso vuelve a poner el foco en la revisión del arbolado urbano, especialmente en jornadas marcadas por el viento y las inclemencias meteorológicas, que están provocando la caída de muchos árboles, sin lamentar, de momento, daños físicos.