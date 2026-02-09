Los vecinos desalojados de la zona de El Calerín, en Lora del Río, podrían comenzar a regresar a sus viviendas en las próximas horas, una vez que los servicios técnicos municipales evalúen el estado estructural de las casas afectadas por la crecida del Guadalquivir. Si no se detectan daños estructurales, se autorizará el regreso para que los propietarios puedan iniciar las labores de limpieza antes de que el fango del río se endurezca y dificulte su retirada.

Mientras tanto, el río Guadalquivir continúa en nivel rojo en algunos puntos de la provincia de Sevilla, como la capital y Lora del Río, aunque la tendencia es de estabilidad e incluso de ligero descenso de los caudales. Así lo ha señalado este lunes el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, quien no ha descartado posibles repuntes puntuales por las aportaciones de agua desde tramos río arriba.

En cuanto a la movilidad, unas 20 carreteras permanecen afectadas en la provincia, aunque se avanza en la recuperación del transporte ferroviario. En el servicio de Cercanías ya operan las líneas C-1 y C-5, y también se ha restablecido la media distancia con Huelva. Toscano ha indicado además que el Gobierno de España trabaja en la puesta en marcha de ayudas para la recuperación de las zonas afectadas una vez finalice el episodio de borrascas.

Según el último balance del 112 Andalucía, desde el pasado 27 de enero se han gestionado 1.952 emergencias en la provincia de Sevilla relacionadas con el temporal.

El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, ha explicado que el Guadalquivir mantiene aún una carga importante de agua, con un caudal estabilizado en torno a los 2.800 metros cúbicos por segundo, mientras que el tanque de tormentas del municipio se encuentra cerca de su límite. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha solicitado apoyo al 112 Andalucía y a la UME para reforzar las tareas de bombeo y evitar nuevas inundaciones si se producen lluvias intensas.