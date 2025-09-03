Los más pequeños han vuelto a clase este miércoles. Más de 23.000 niños de 0 a 3 años de edad de la provincia de Sevilla han comenzado el curso en las escuelas y centros del primer ciclo de Educación Infantil, las antiguas guarderías. Este ejercicio académico trae como novedad en dicha etapa la gratuidad de la plaza para los alumnos de dos años. Más de 12.300 familias sevillanas con hijos con esa edad se benefician de la medida adoptada por la Junta de Andalucía. Esta jornada que se ha vivido con mucha ilusión en centros como la escuela infantil municipal Nemo, en Tomares.