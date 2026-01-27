Las intensas lluvias asociadas a la borrasca Joseph mantienen anegada una urbanización de Valdezorras, en Sevilla, tras el desbordamiento del arroyo Miraflores, que ha vuelto a provocar importantes inundaciones en la zona. El agua ha entrado en varias viviendas, garajes y parcelas, obligando a los vecinos a retirar enseres y levantar barreras improvisadas para frenar la entrada de caudal.

Los propios vecinos se encuentran trabajando para achicar agua, limpiar lodos y evaluar los daños, mientras se mantiene la vigilancia ante posibles nuevas crecidas si persisten las precipitaciones en las próximas horas y esperan las actuaciones de los servicios municipales y de emergencia.