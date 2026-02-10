Miles de agricultores y ganaderos y cientos de tractores de toda la provincia están colapsando este martes las calles de Sevilla. A diferencia de las anteriores multitudinarias manifestaciones, esta vez no cortarán las principales vías de acceso a la ciudad, sino que entrarán en ella. Serán cinco tractoradas que vendrán de Isla Mayor, Alcalá del Río, Salteras, Carmona y Los Palacios y Villafranca, aunque en la ciudad solo se verán dos: la que viene de Los Palacios entrará por Bellavista y la avenida de la Palmera, y el resto partirá del entorno del Charco de la Pava para llegar a través del Paseo de Colón a la Plaza de España, a la sede de la Subdelegación del Gobierno. Ese es el punto final de todas las marchas, que han sido convocadas ASAJA-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla, en unidad de acción.