Cortes de tráfico por la Nocturna de Sevilla: desvíos y alternativas

La deducción deportiva de Juanma Moreno arrasa: "Incentiva al deporte y al sector"

La rebaja fiscal del gobierno andaluz permite desgravarse hasta cien euros por la cuota del gimnasio

Juanma Moreno cierra su legislatura con una rebaja fiscal de 55 millones para la clase media

Los ciudadanos opinan sobre la deducción fiscal por actividades deportivas en Andalucía

Primero fueron las mascotas, y ahora el gimnasio: Ponerse en forma también desgrava dado que Juanma Moreno ha anunciado que quiere premiar tu vida sana con hasta 100 euros en la renta. El gobierno andaluz estima que 785.000 de andaluces se beneficiarán de la medida y ahorrarán en total hasta 36 millones de euros. Por su parte, el debate ciudadano en la calle al respecto ya es una realidad.

