Primero fueron las mascotas, y ahora el gimnasio: Ponerse en forma también desgrava dado que Juanma Moreno ha anunciado que quiere premiar tu vida sana con hasta 100 euros en la renta. El gobierno andaluz estima que 785.000 de andaluces se beneficiarán de la medida y ahorrarán en total hasta 36 millones de euros. Por su parte, el debate ciudadano en la calle al respecto ya es una realidad.