TEMPORAL
El paso de la borrasca Leonardo por Andalucía en directo

Detenido en Salteras tras robar jamones en tres localidades del Aljarafe sevillano

La Guardia Civil y la Policía Local interceptaron al sospechoso después de alunizar contra un comercio de Olivares con un vehículo robado

La Policía libera a 8 trabajadores rumanos que eran explotados en una finca de Cantillana

Detenido en Salteras tras robar jamones en tres localidades del Aljarafe sevillano

La Guardia Civil y la Policía Local de Salteras han detenido a un varón acusado de cometer una serie de robos en varias localidades del Aljarafe sevillano durante la misma jornada. El arrestado habría sustraído un vehículo en El Garrobo, robado productos cárnicos de una furgoneta de reparto en Gerena y, finalmente, haciendo un alunizaje con el turismo contra un establecimiento especializado en la venta de jamones en Olivares.

También te puede interesar

Lo último

stats