La Guardia Civil y la Policía Local de Salteras han detenido a un varón acusado de cometer una serie de robos en varias localidades del Aljarafe sevillano durante la misma jornada. El arrestado habría sustraído un vehículo en El Garrobo, robado productos cárnicos de una furgoneta de reparto en Gerena y, finalmente, haciendo un alunizaje con el turismo contra un establecimiento especializado en la venta de jamones en Olivares.