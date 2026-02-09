La estación de Santa Justa vive este lunes 9 de febrero una jornada de incertidumbre tras la cancelación de numerosos trenes por la huelga de maquinistas. Cientos de usuarios se agolpan en el interior del recinto en busca de información, con largas colas en los mostradores y escenas de nerviosismo entre viajeros afectados por los retrasos y la suspensión de servicios.

Muchos de ellos denuncian la falta de alternativas y de comunicación clara. Los maquinistas mantienen los paros para reclamar más seguridad ferroviaria, mientras la actividad en una de las principales estaciones del país continúa seriamente alterada.