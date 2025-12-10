MÚSICA
Muere a los 63 años Robe Iniesta, líder de Extremoduro

Entrenamiento Sevilla FC 10 de diciembre de 2025

El conjunto hispalense ya prepara un duelo que se antoja vital como es el del Oviedo

Akor Adams, obligado a cerrar los comentarios en su cuenta de Instagram

Juanlu durante el entrenamiento del Sevilla / Juan Carlos Muñoz

Segundo entrenamiento de la semana para el Sevilla Fútbol Club, que engrosa su lista de bajas con la ausencia de Juanlu Sánchez, que queda descartado para el partido frente al Real Oviedo. El quinteño se suma de esta forma a Tanguy Nianzou, Marcao, Kike Salas, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj y Rubén Vargas. Tampoco estarán en el duelo de este domingo los sancionados Isaac Romero y Peque Fernández, este último tras ver la quinta amarilla en Mestalla.

