Segundo entrenamiento de la semana para el Sevilla Fútbol Club, que engrosa su lista de bajas con la ausencia de Juanlu Sánchez, que queda descartado para el partido frente al Real Oviedo. El quinteño se suma de esta forma a Tanguy Nianzou, Marcao, Kike Salas, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj y Rubén Vargas. Tampoco estarán en el duelo de este domingo los sancionados Isaac Romero y Peque Fernández, este último tras ver la quinta amarilla en Mestalla.