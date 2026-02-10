Tras el entrenamiento de recuperación del pasado lunes, el Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con la novedad de Adnan Januzaj. El belga cayó lesionado en la previa del duelo ante el Elche, regresando junto al grupo casi un mes después. Las bajas de la sesión han sido los jugadores con los que Matías Almeyda no podrá contar para el choque de este sábado frente al Deportivo Alavés: Marcao, Castrín, Oso y Vargas.