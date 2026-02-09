El Sevilla confirma las peores noticias sobre la lesión de Oso

En un tramo fundamental de la temporada, que puede ser clave en la lucha por la salvación, el Sevilla Fútbol Club ha perdido al que fue su mejor jugador al término del pasado año 2025. Hablamos de Joaquín Martínez Gauna, Oso, según ha informado la entidad hispalense sufre una lesión mioaponeurótica contusiva del gemelo interno de su pierna izquierda. Esta dolencia complica la progresión de un futbolista que, pese a ser el suplente de Gabriel Suazo, rindió con creces ante la ausencia del chileno los partidos que debió enfundarse la camiseta del primer equipo blanquirrojo.

Según ha podido saber Diario de Sevilla, Oso estará fuera de los terrenos de juego entre cuatro y cinco semanas, algo que perjudica enormemente los planes de un Matías Almeyda que se queda con Suazo como único lateral izquierdo puro. Jugar con José Ángel Carmona a banda cambiada o Kike Salas en el costado son algunas de las opciones que tiene el técnico bonaerense para paliar esta ausencia, que llega en un tramo crucial del curso para el combinado nervionense.