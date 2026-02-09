La comparativa de penaltis ante el Girona que indigna a la afición del Sevilla: "Mismo escenario"

El gol de Kike Salas y la parada de Odysseas Vlachodimos en el tiempo de descuento sirvieron al Sevilla Fútbol Club para sacar un punto que puede ser muy valioso frente a un Girona que fue, al contrario que su rival, de más a menos. Los hispalenses cuajaron la peor primera mitad de la temporada 2025/2026, algo que reconoció incluso el propio Matías Almeyda en rueda de prensa, que no estuvo exenta de polémica debido a una decisión de Gil Manzano sobre el césped y Del Cerro Grande en la Sala VOR que no convenció ni a la afición presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ni a los sevillistas que se encontraban viéndolo por otros canales, ni a los propios jugadores del cuadro nervionense.

Thomas Lemar había adelantado al conjunto gerundense en el primer minuto de juego, rompiendo esto los esquemas del Sevilla y enfriando al respetable blanquirrojo que había acudido al feudo nervionense. Sin embargo, los hispalenses podrían haber empatado si el colegiado hubiera decretado una mano más que punible de Vitor Reis en una acción con Akor Adams. El defensor brasileño tocó el balón con la mano, impidiendo que el atacante nigeriano pudiera continuar con la jugada, situación que nadie pareció comprender cuando el árbitro de campo y el del VAR dejaron continuar la jugada. A esta polémica hay que sumar la vivida el pasado curso, precisamente frente al Girona, por un penalti señalado por una mano de Isaac Romero, menos clara que la de este sábado.