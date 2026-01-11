Entrenamiento Sevilla FC 11 de enero de 2026
Alexis Sánchez, con una contusión en la pelvis, baja principal en la sesión
Así ha sido el homenaje de LaLiga al Sevilla y Bono por la Copa África
El Sevilla Fútbol Club ha realizado este domingo la última sesión de entrenamiento antes de medirse al Celta de Vigo este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Alexis Sánchez, por una contusión en la pelvis, y Marcao, que ha realizado trabajo específico, han sido las principales ausencias en una sesión donde tampoco han estado los internacionales nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke. Continúan fuera por lesión César Azpilicueta, Alfon González y Gabriel Suazo.