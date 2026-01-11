TEMPORAL
Alexis Sánchez, con una contusión en la pelvis, baja principal en la sesión

Alexis es la principal novedad en la convocatoria tras dejar atrás su lesión. / Juan Carlos Vázquez

El Sevilla Fútbol Club ha realizado este domingo la última sesión de entrenamiento antes de medirse al Celta de Vigo este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Alexis Sánchez, por una contusión en la pelvis, y Marcao, que ha realizado trabajo específico, han sido las principales ausencias en una sesión donde tampoco han estado los internacionales nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke. Continúan fuera por lesión César Azpilicueta, Alfon González y Gabriel Suazo.

