El Sevilla Fútbol Club ha realizado este domingo la última sesión de entrenamiento antes de medirse al Celta de Vigo este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Alexis Sánchez, por una contusión en la pelvis, y Marcao, que ha realizado trabajo específico, han sido las principales ausencias en una sesión donde tampoco han estado los internacionales nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke. Continúan fuera por lesión César Azpilicueta, Alfon González y Gabriel Suazo.