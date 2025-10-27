A poco más de 24 horas para su debut en Copa del Rey, el Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Matías Almeya, que no podrá contar con los lesionados Tanguy Nianzou, César Azpilicueta, Batista Mendy y Alexis Sánchez, suma la duda de un Lucien Agoumé que este lunes ha realizado trabajo específico al margen de sus compañeros. Tras dos derrotas en LaLiga, los hispalenses buscarán algo que nunca han hecho: ganar en casa del CD Toledo.