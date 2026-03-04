El Sevilla Fútbol Club llega al duelo frente al Rayo Vallecano con la inyección de moral que supuso empatar un derbi en el que perdían por cero a dos al descanso. La sesión de este miércoles ha estado marcada por las ausencias de César Azpilicueta, Djibril Sow y Peque Fernández, además de un pasillito del primer equipo nervionense a Erik Lamela por su cumpleaños. Neal Maupay y Rubén Vargas se han ejercitado con total normalidad y podrían estar disponibles para el domingo.