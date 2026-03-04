VISITA
Felipe VI, en Dos Hermanas

Entrenamiento Sevilla FC 4 de marzo de 2026

El combinado nervionense se ha ejercitado en las instalaciones de la Carretera de Utrera

Alexis Sánchez rompe dos nuevos registros con su gol frente al Real Betis

Azpilicueta entrenando en la ciudad deportiva del Sevilla. / Ismael Rubio

El Sevilla Fútbol Club llega al duelo frente al Rayo Vallecano con la inyección de moral que supuso empatar un derbi en el que perdían por cero a dos al descanso. La sesión de este miércoles ha estado marcada por las ausencias de César Azpilicueta, Djibril Sow y Peque Fernández, además de un pasillito del primer equipo nervionense a Erik Lamela por su cumpleaños. Neal Maupay y Rubén Vargas se han ejercitado con total normalidad y podrían estar disponibles para el domingo.

También te puede interesar

Lo último

stats