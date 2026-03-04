Entrenamiento Sevilla FC 4 de marzo de 2026
El combinado nervionense se ha ejercitado en las instalaciones de la Carretera de Utrera
Alexis Sánchez rompe dos nuevos registros con su gol frente al Real Betis
El Sevilla Fútbol Club llega al duelo frente al Rayo Vallecano con la inyección de moral que supuso empatar un derbi en el que perdían por cero a dos al descanso. La sesión de este miércoles ha estado marcada por las ausencias de César Azpilicueta, Djibril Sow y Peque Fernández, además de un pasillito del primer equipo nervionense a Erik Lamela por su cumpleaños. Neal Maupay y Rubén Vargas se han ejercitado con total normalidad y podrían estar disponibles para el domingo.