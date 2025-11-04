Caer en el campo del Atlético de Madrid ha sido tan esperable como doloroso para los jugadores del Sevilla Fútbol Club. Preparando ya el duelo de este sábado ante el CA Osasuna, los pupilos de Matías Almeyda con conscientes de lo necesaria que se antoja esta victoria. César Azpilicueta ha pisado césped al margen de sus compañeros, no así Fábio Cardoso y Lucien Agoumé, que han hecho trabajo de gimnasio. Alexis Sánchez es, de momento, la única baja confirmada en clave sevillista.