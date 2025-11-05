El Sevilla Fútbol Club continúa preparando la visita del CA Osasuna. Los de Matías Almeyda saben que necesitan ganar a un rival que aún no ha sido capaz de sacar tres puntos a domicilio este curso. Alfon González e Isaac Romero han sido las bajas destacadas de este miércoles, sumándose así a las ya sabidas de César Azpilicueta, Fábio Cardoso, Lucien Agoumé y Alexis Sánchez, siendo este último el único descartado al 100% para el choque del sábado.