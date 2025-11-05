Entrenamiento Sevilla FC 5 de noviembre de 2025
Tercera sesión de la semana para los hispalenses, que ya piensan en el duelo ante Osasuna
La charla de Guido Bonini con los 'olvidados' del Sevilla FC
El Sevilla Fútbol Club continúa preparando la visita del CA Osasuna. Los de Matías Almeyda saben que necesitan ganar a un rival que aún no ha sido capaz de sacar tres puntos a domicilio este curso. Alfon González e Isaac Romero han sido las bajas destacadas de este miércoles, sumándose así a las ya sabidas de César Azpilicueta, Fábio Cardoso, Lucien Agoumé y Alexis Sánchez, siendo este último el único descartado al 100% para el choque del sábado.