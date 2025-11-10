A partir de 2026, todos los vehículos matriculados en España deberán llevar la baliza V16 conectada, que sustituirá a los triángulos de emergencia. Sin embargo, esta obligación no se aplica a los coches con matrícula extranjera, aunque su propietario sea español.

La DGT ha confirmado que los vehículos matriculados fuera de España se rigen por la normativa del país en el que están registrados, conforme a la Convención de Viena sobre la Circulación Vial. Por tanto, si eres español, vives en el extranjero y conduces un coche con matrícula de otro país, puedes circular por España utilizando los triángulos sin riesgo de sanción.

Eso sí, la DGT recomienda usar la V16 como complemento, ya que mejora la visibilidad y la seguridad en caso de avería, aunque su conectividad solo funcione dentro del territorio español.