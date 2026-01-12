SUCESOS
Una estrella muerta rodeada de una extraña onda de choque

Una estrella muerta desafía la astrofísica con un resplandor imposible

La imagen central, tomada con el instrumento MUSE del Very Large Telescope de ESO, muestra ondas de choque alrededor de la estrella muerta RXJ0528+2838. / ESO/K. Iłkiewicz and S. Scaringi et al. Background: PanSTARRS
ICON
M. H.
Vídeo: ESO

12 de enero 2026 - 19:03

RXJ0528+2838 es una estrella muerta que crea una onda de choque a medida que se desplaza por el espacio. El vídeo es una secuencia de imágenes tomadas con diferentes telescopios, en diferentes momentos.

Comienza con una amplia vista del cielo nocturno en luz visible, pasando a una imagen del Digitized Sky Survey (DSS) y luego al estudio PanSTARRS, también en luz visible.

La imagen final de la estrella fue tomada con el instrumento MUSE del Very Large Telescope de la ESO, mostrando el rastro que forma la estrella en su viaje por el espacio.

