Merced a unas donaciones recibidas, especialmente una de especial importancia, el Centro de Estimulación Precoz del Cristo del Buen Fin ha podido adquirir un muy costoso equipamiento que va a facilitar la movilidad de menores con parálisis cerebral y/o atrofia muscular espinal. Se trata de un exoesqueleto pediátrico, un exoesqueleto de marcha que sustenta al menor desde el tronco hasta los pies, compuesto de ocho articulaciones activas que aportan movilidad en todas las direcciones, interpretando de forma no invasiva la intención de movimiento del menor y respondiendo a esa intención a cada paso. Los resultados extraídos de la experiencia en el uso, inciden, sobre todo, en el control postural y del tronco, en la movilidad y el desplazamiento y en el nivel cognitivo y conexión social del usuario.

En la actualidad, es el único exoesqueleto pediátrico activo existente en Sevilla, del que solo existen otros dos ejemplares en toda Andalucía.