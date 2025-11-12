A unos 22 millones de años luz de distancia, la supernova SN 2024ggi explotó en la galaxia NGC 3621. Con el Very Large Telescope de la ESO, los astrónomos capturaron la etapa inicial de la supernova, cuando la explosión atravesaba la superficie de la estrella.

La observación tan temprana de la explosión, 26 horas después de que se detectara por primera vez la supernova, reveló su verdadera forma. La supernova estalló con una forma similar a una aceituna y, a medida que la explosión se propagaba se aplanó y su eje de simetría giró.