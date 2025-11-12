TEMPORAL
Así es la explosión de una supernova

Una aceituna cósmica: Los astrónomos captan por primera vez la forma de una explosión estelar en su instante inicial

Recreación artística de cómo una estrella se convierte en supernova / ESO/L. Calçada
Maquina Escribir
M. H.
ESO/L. Calçada

12 de noviembre 2025 - 20:00

A unos 22 millones de años luz de distancia, la supernova SN 2024ggi explotó en la galaxia NGC 3621. Con el Very Large Telescope de la ESO, los astrónomos capturaron la etapa inicial de la supernova, cuando la explosión atravesaba la superficie de la estrella.

La observación tan temprana de la explosión, 26 horas después de que se detectara por primera vez la supernova, reveló su verdadera forma. La supernova estalló con una forma similar a una aceituna y, a medida que la explosión se propagaba se aplanó y su eje de simetría giró.

