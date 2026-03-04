La Casa de las Dueñas, en Sevilla, acoge desde este miércoles hasta el 31 de agosto la exposición Cayetana. Grande de España, una muestra, formada por más de 200 piezas, con la que se conmemora el centenario del nacimiento de la duquesa de Alba. Comisariada por la hija de la aristócrata, Eugenia Martínez de Irujo, y por Cristina Carillo de Albornoz, recorre la vida de esta noble tan vinculada a la ciudad: desde su infancia hasta sus inquietudes culturales y sociales, sin dejar de un lado sus aficiones por la pintura, el flamenco y los toros, así como su vinculación con el mundo de la moda. Una oportunidad para conocer también la riqueza patrimonial de este conjunto nobiliario, cuyos orígenes se remontan al siglo XV.