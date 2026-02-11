Así ha sido la presentación del Cartel de las Fiestas de Primavera 2026 de Daniel Franca. Nacido en Sevilla en 1985, estudió Bachillerato en Ciencias de la Salud en el Colegio Alemán Albrecht Dürer (Sevilla) y se licenció en Bellas Artes por la Facultad Santa Isabel de Hungría de la Universidad de Sevilla (US) en la especialidad de pintura. En 2009 realizó su primera exposición individual, Pinturas, en la Galería Cristóbal Bejarano, Linares, Jaén. En 2012 participó en la exposición colectiva +x10 Antológica de jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala en la Hospedería Fonseca de Salamanca.

En 2018 realizó la exposición individual Viaje a India / Entropía, en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi (India), en la que muestra fachadas de edificios desgastadas por el tiempo con la luz que le inspiró su viaje al país. En 2022 presentó la exposición Memoria Roturada en la sede de Magasé Art Gallery en Sevilla, inspirada en las cuencas mineras de Huelva y Sevilla.

Es el autor de los carteles de la Semana Santa de Ronda (2012), las Glorias de Sevilla (2012), Hermandad de los Humeros de Sevilla (2017), LXXV aniversario de la bendición del Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento de Carmona (2018), CCCL aniversario de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Viso del Alcor (2019) y LXXV aniversario de la Virgen de la Paz de Ronda (2022).

En 2022 el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla le encomendó el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2023, que representa una levantá de la Virgen de la Estrella. El cartel y la totalidad de su obra de temática religiosa conformaron esa cuarema una exposición en la Fundación Cajasol.