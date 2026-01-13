Peque Fernández, Kike Salas y José Ángel Carmona fueron los futbolistas encargados de comparecer en zona mixta tras la derrota del Sevilla Fútbol Club frente al RC Celta de Vigo, siendo la intervención del visueño la más polémica de las tres al enfrentarse verbalmente con un periodista al ser cuestionado por los cánticos de "jugadores, mercenarios" con los que la afición presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán despidió a la plantilla hispalense.