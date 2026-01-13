Los jugadores del Sevilla FC hablan en zona mixta tras la derrota frente al Celta de Vigo
Los futbolistas hispalenses atendieron a los medios de comunicación al término del encuentro
La afición del Sevilla FC estalla tras perder ante el Celta: "Júnior, muérete"
Peque Fernández, Kike Salas y José Ángel Carmona fueron los futbolistas encargados de comparecer en zona mixta tras la derrota del Sevilla Fútbol Club frente al RC Celta de Vigo, siendo la intervención del visueño la más polémica de las tres al enfrentarse verbalmente con un periodista al ser cuestionado por los cánticos de "jugadores, mercenarios" con los que la afición presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán despidió a la plantilla hispalense.