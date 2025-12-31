Rafa Mir ha concedido esta semana una entrevista al creador de contenido Futbolcontemo en la que ha hablado de varios puntos claves en su carrera. El ariete murciano ha repasado su paso por el Sevilla Fútbol Club, equipo al que sigue perteneciendo, o su cesión al Valencia CF, donde las cosas no fueron como ninguna de las partes quería. En estos momentos, el delantero milita en el Elche CF, equipo del que es máximo goleador con seis dianas.