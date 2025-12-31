Rafa Mir aviva la polémica con el Sevilla: "¿Jugar en el Betis? Nunca se sabe"

Rafa Mir es, desde hace tiempo, persona non grata en Nervión. El delantero perteneciente al Sevilla Fútbol Club, cedido actualmente en el Elche, fue foco de la polémica por su mal rendimiento defendiendo la elástica blanquirroja o su salida frustrada al Valencia, algo que terminaría dándose aunque no de la forma que todas las partes esperaban. Finalmente, este curso ha puesto rumbo al cuadro ilicitano, donde se ha reencontrado con su mejor versión y ha conseguido anotar seis dianas, siendo el máximo goleador de uno de los equipos revelación del año.

En una entrevista concedida en el canal de YouTube FutbolConTemo, Rafa Mir ha repasado su trayectoria, cómo se encuentra actualmente y su relación con el Sevilla, dejando un titular que ha sorprendido e indignado a partes iguales. Al ser cuestionado sobre un posible fichaje por el Real Betis Balompié, eterno rival del conjunto nervionense, el delantero no ha tenido pelos en la lengua para reconocer que "en el fútbol nunca se sabe", creando así una nueva polémica en torno a su figura después de lo que ocurriera en el Ramón Sánchez-Pizjuán durante la visita del Elche. Cabe recordar que el delantero anotó y celebró su gol por todo lo alto, provocando el enfado del respetable nervionense y la indignación de algunos futbolistas.

Azpilicueta se anticipa y roba ante Rafa Mir en su estreno como sevillista. / Antonio Pizarro

Opciones de salida frustradas

Tras reconocer que ha vivido "muchas situaciones diferentes" en el Sevilla Fútbol Club, Rafa Mir asegura que no fue fácil afrontar su tercera temporada en el club hispalense tras meter "muchos goles" en su primer año y ganar la UEFA Europa League en Budapest en el segundo: "Mi familia y yo analizamos las situaciones y pensamos que lo mejor era salir de allí, tuvimos opciones grandes e interesantes que, por unas cosas u otras el club no se decidió, y a partir de ahí todo se complicó un poco". "Te cierran opciones que para mí eran interesantes y ya se queda un ambiente raro y complicado", recalca el delantero rememorando aquella primera salida frustrada al Valencia CF en el verano de 2023.

"Mi paso por el Valencia no fue el esperado", comentaba un Rafa Mir que considera lo vivido en la combinado ché un aprendizaje que le está sirviendo para afrontar retos como este del Elche: "Creo que me ha venido bien para crecer como persona y como jugador". En el cuadro ilicitano se ha reencontrado consigo mismo, alegando que jugar "siempre te da opciones, yo estoy muy tranquilo y feliz en Elche. Todo será de la mano del Elche". Cuestionado acerca de una posible continuidad defendiendo la elástica franjiverde, el murciano se ha mostrado tranquilo sobre el próximo paso en su carrera: "La verdad es que no estoy pensando en eso, estoy en el día a día y cuando llegue el momento y ya veremos. Siempre de la mano del Elche que me ha dado su cariño y confianza. De la opción de compra y del precio ya hablaremos en su momento, ahora mismo no lo es".