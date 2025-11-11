El Sevilla Fútbol Club ha compartido a través de su canal de YouTube el habitual "Desde dentro" que se realiza tras los encuentros. En este caso, la victoria ante el Club Atlético Osasuna ha contado la particularidad de mostrar un nuevo formato interactivo en el que el aficionado decide qué quiere ver a continuación, algo que hace a los hinchas del cuadro blanquirrojo aún más partícipes de un día de partido con su equipo.