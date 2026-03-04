Felipe VI visitó, este 4 de marzo, el Centro de Atención Integral de ASPACE Sevilla, situado en Dos Hermanas, con el objetivo de conocer de primera mano la labor que esta entidad desarrolla en favor de las personas con parálisis cerebral. La visita del Rey de España supone un reconocimiento a la tarea cotidiana que la organización lleva a cabo en la promoción de la autonomía y la inclusión social de las personas con discapacidad.