El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros que se encuentran en España, asegurando que "es una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles y que el Ejecutivo "no mira hacia otro lado". Así lo ha afirmado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha explicado los requisitos necesarios para realizar esta solicitud.