El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de migrantes: Plazos y requisitos

Los migrantes podrán solicitar su regularización desde abril y hasta el 30 de junio

El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de migrantes: Plazos y requisitos / EP
EP

27 de enero 2026 - 17:29

El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros que se encuentran en España, asegurando que "es una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles y que el Ejecutivo "no mira hacia otro lado". Así lo ha afirmado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha explicado los requisitos necesarios para realizar esta solicitud. 

