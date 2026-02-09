La localidad sevillana de El Palmar de Troya sigue luchando contra los efectos del temporal. La Guardia Civil trabaja desde primeras horas de este viernes en las labores de achique de agua en distintas zonas de la localidad, donde el sistema de alcantarillado ha colapsado debido a la acumulación de lluvias. Las inundaciones han provocado la entrada de agua en numerosos domicilios, especialmente en áreas bajas próximas al canal que atraviesa el municipio. Con apoyo de los servicios municipales y voluntarios de Protección Civil, se están utilizando bombas de extracción para desviar el agua al canal principal, con el objetivo de aliviar el nivel en las calles más afectadas.