Los hosteleros de Sevilla, afectados por los cortes de agua
Hoy, martes 13 de enero, varias calles del centro de la ciudad amanecieron sin agua, afectando especialmente a negocios de hostelería
El centro de Sevilla amanece sin agua. La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (EMASESA) sufre hoy, 13 de enero, cortes en el suministro de agua en varias zonas de la ciudad, debido a trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento. Las calles afectadas son Méndez Núñez, Rosario, Moratín y Muñoz Olive, donde desde las 08:00 hasta las 17:00 horas se interrumpirá completamente el abastecimiento