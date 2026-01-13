El centro de Sevilla amanece sin agua. La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (EMASESA) sufre hoy, 13 de enero, cortes en el suministro de agua en varias zonas de la ciudad, debido a trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento. Las calles afectadas son Méndez Núñez, Rosario, Moratín y Muñoz Olive, donde desde las 08:00 hasta las 17:00 horas se interrumpirá completamente el abastecimiento