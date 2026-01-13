Avanzan los trabajos de demolición de la gasolinera de Alcosa

Los trabajos de demolición de la gasolinera de Alcosa avanzan a buen ritmo. Un dispositivo de la Policía Local de Sevilla y distintos servicios municipales se mantiene desplegado en la zona para garantizar la ejecución del derribo de la estación de servicio. Las tareas de demolición comenzaron la madrugada del pasado jueves 8 de enero, cuando un impresionante dispositivo policial cerró el acceso a la gasolinera y a la calle Ulpiano Blanco, que da entrada a la misma.

A partir de ahí arrancaron los trabajos de una empresa especializada en derribos, que tiraron en primer lugar la zona de lavaderos de vehículos. Los operarios precintaron los surtidores de combustible y de gas para centrar las labores en instalaciones que pueden derribarse sin riesgo de incendio o explosión. En las próximas semanas tendrán que vaciarse los tanques y depósitos para proceder al derribo definitivo de la gasolinera, así como de la tienda y de la cafetería de la misma. Igualmente, se ha ido dando salida estos días a las personas que tenían sus vehículos y remolques en la parcela en la que estaba la estación de servicio.

El derribo de la gasolinera de Alcosa responde a la ejecución de una sentencia de un juzgado de Sevilla, que consideró nula la licencia de la empresa al declararse falso el contrato de arrendamiento que tenía. Los responsables de la gasolinera intentaron parar el derribo por todos los medios, pero finalmente se materializó.