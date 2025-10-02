Ni un minuto pasaba de la hora del Ángelus cuando el camión de la empresa especializada en transporte de obras de artes llegaba este miércoles por la calle San Pablo. Venía de Granada, donde había recogido otra pieza para la nueva edición de Las Edades del Hombre, y tras la parada en la Magdalena proseguiría su viaje hasta Zamora, donde la muestra se inaugurará en los próximos días. Allí, este jueves por la mañana, el historiador del arte Gabriel Ferreras, persona que ha realizado los estudios sobre el cuadro de la Inmaculada de la Magdalena y que ha argumentado la atribución a Velázquez, estará presente en la apertura de la caja para comprobar que la importante obra ha llegado en perfectas condiciones a su destino.