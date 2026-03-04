La Policía Local de Sevilla ha interceptado esta tarde a un usuario de patinete eléctrico que circulaba por la autovía SE-30, una de las principales vías de circunvalación de la capital hispalense. El infractor ponía en riesgo tanto su integridad física como la seguridad del resto de conductores que transitaban por esta importante arteria del tráfico urbano. Los agentes procedieron a detener su marcha mediante una patrulla que se colocó a su altura, obligándole a abandonar inmediatamente la calzada.