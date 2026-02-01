Javier Targhetta, nuevo propietario de La Cartuja Pickman, comparte en esta entrevista exclusiva con Diario de Sevilla una anécdota tan personal como divertida sobre cómo se gestó la compra de la histórica firma de loza sevillana. Entre risas, relata el papel clave que jugaron su mujer y Gabriela Luksic, cuya insistencia y entusiasmo terminaron por inclinar la balanza en una decisión que hoy marca una nueva etapa para la marca.

Un relato cercano que mezcla familia, tradición y visión empresarial, y que ayuda a entender el lado más humano de una operación que busca preservar el legado de una de las enseñas más emblemáticas de Sevilla.