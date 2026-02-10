La hermandad de Los Javieres ha reabierto al culto de manera definitiva su nueva sede canónica en la iglesia del Sagrado Corazón y la Capilla de Los Luises, devolviendo a Sevilla uno de sus espacios patrimoniales más emblemáticos. Tras casi medio siglo en Omnium Sanctorum, la cofradía del Martes Santo regresa a su templo fundacional, donde ya presiden el altar mayor el Cristo de las Almas, la Virgen de Gracia y Amparo y San Juan, a las puertas de una Cuaresma que marca el inicio de una nueva etapa para la corporación.