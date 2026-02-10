EL TIEMPO
Llega una ola de frío ártico a Sevilla

Los Javieres regresan a casa: reabre el Sagrado Corazón y la Capilla de Los Luises

La reapertura De la iglesia del Sagrado Corazón, en imágenes / Ismael Rubio
Ismael Rubio

10 de febrero 2026 - 19:24

La hermandad de Los Javieres ha reabierto al culto de manera definitiva su nueva sede canónica en la iglesia del Sagrado Corazón y la Capilla de Los Luises, devolviendo a Sevilla uno de sus espacios patrimoniales más emblemáticos. Tras casi medio siglo en Omnium Sanctorum, la cofradía del Martes Santo regresa a su templo fundacional, donde ya presiden el altar mayor el Cristo de las Almas, la Virgen de Gracia y Amparo y San Juan, a las puertas de una Cuaresma que marca el inicio de una nueva etapa para la corporación.

