Un joven confiesa a la Guardia Civil que ha matado a su madre en Brenes

Un trágico suceso ha conmocionado a la localidad sevillana de Brenes, donde un joven ha confesado ante la Guardia Civil haber acabado con la vida de su madre. Los hechos ocurrieron este viernes en el domicilio familiar y, tras presentarse el propio autor en el cuartel, los agentes se desplazaron de inmediato al lugar, confirmando el fallecimiento de la mujer.

El joven permanece bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial. La investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias que rodearon este terrible crimen, que ha causado una profunda consternación entre los vecinos del municipio.