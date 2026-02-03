Juanma Moreno habla de “situación excepcional” y Aemet prevé hasta 120 litros en 12 horas y más de 200 en 24, con un “enjambre de borrascas” el fin de semana
Río atmosférico: riesgo de inundaciones en Andalucía por lluvias
La Junta suspende las clases en toda Andalucía salvo en Almería
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido de una “situación excepcional” en la comunidad, marcada por la llegada de “un río atmosférico en lo que queda de semana”. Según sus palabras, el escenario eleva el riesgo de que “las zonas que se han inundado en los últimos 50 años, podrán volver a hacerlo en los próximos días”.
Moreno ha señalado que Andalucía se enfrenta a la llegada de una “importante masa de aire muy húmedo, como nunca antes se había vivido”. Ha explicado que se trata de un fenómeno propio de países tropicales y que tiene su origen en el Caribe, conocido como “río atmosférico”.