El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido de una “situación excepcional” en la comunidad, marcada por la llegada de “un río atmosférico en lo que queda de semana”. Según sus palabras, el escenario eleva el riesgo de que “las zonas que se han inundado en los últimos 50 años, podrán volver a hacerlo en los próximos días”.

Moreno ha señalado que Andalucía se enfrenta a la llegada de una “importante masa de aire muy húmedo, como nunca antes se había vivido”. Ha explicado que se trata de un fenómeno propio de países tropicales y que tiene su origen en el Caribe, conocido como “río atmosférico”.