Juanma Moreno preside este martes la reunión para evaluar los daños que deja el enjambre de borrascas en Andalucía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presidido este martes en San Telmo la reunión de seguimiento la reunión de seguimiento de la situación generada por el tren de borrascas y evaluación de daños en Andalucía. En el balance facilitado esta tarde por la Administración andaluza la cifra de desalojados en la comunidad ha bajado 3.330.

Según un comunicado de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) Cádiz es la provincia con más desalojados (2.688), seguida de Málaga (327), Córdoba (93), Granada (80), Sevilla (78), Jaén (56) y Huelva (8), y las zonas desalojadas en toda Andalucía asciende a 86.

Este martes han podido volver a sus viviendas 1.244 personas de la zona rural de Jerez de la Frontera y 66 de Barbate, en la provincia de Cádiz; así como los vecinos de Alcalá del Río y una veintena de El Palmar de Troya, en la de Sevilla.