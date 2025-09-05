El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha visitado este viernes, acompañado de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, los talleres del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en Sevilla, una referencia nacional y mundial, un centro científico de excelencia y un instrumento imprescindible para el conocimiento, la conservación y difusión del arte, la historia y la cultura andaluza. Moreno ha afirmado que durante treinta y cinco años el IAPH se ha ganado a pulso el título de custodio del patrimonio andaluz, dando una lección del trabajo bien hecho y de su capacidad en materia de documentación, intervención, formación y difusión del inmenso patrimonio histórico y artístico del que disfrutamos todos los andaluces.