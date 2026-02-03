Madrilucía llegará a Madrid a partir del 20 de mayo con la ambición de convertirse en una cita cultural anual. La feria se celebrará en el recinto Iberdrola Music, en Villaverde, y reunirá más de 400 casetas, música en directo, moda flamenca, gastronomía y tradición ecuestre. El proyecto, impulsado desde la memoria de la emigración andaluza, reivindica a Madrid como un espacio de encuentro y proyección cultural. Concebida como una feria accesible, sostenible y abierta, Madrilucía busca acercar la esencia de Andalucía a nuevos públicos sin renunciar a sus raíces.