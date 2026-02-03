TEMPORAL
Las medidas de Andalucía frente al "río atmosférico" que amenaza con anegarla

Madrilucía lleva la esencia de Andalucía al corazón cultural de Madrid

El proyecto, presentado en SIMOF, propone una mirada contemporánea a la tradición andaluza con casetas, flamenco, gastronomía y un fuerte compromiso social

José María Garzón presentará los carteles de la Feria de Abril el próximo 9 de febrero en el Cartuja Center

El recinto Iberdrola Music de Madrid acogerá Madrilucía, una feria dedicada a la cultura andaluza con música, gastronomía, moda flamenca y actividades familiares / Madrilucía

Madrilucía llegará a Madrid a partir del 20 de mayo con la ambición de convertirse en una cita cultural anual. La feria se celebrará en el recinto Iberdrola Music, en Villaverde, y reunirá más de 400 casetas, música en directo, moda flamenca, gastronomía y tradición ecuestre. El proyecto, impulsado desde la memoria de la emigración andaluza, reivindica a Madrid como un espacio de encuentro y proyección cultural. Concebida como una feria accesible, sostenible y abierta, Madrilucía busca acercar la esencia de Andalucía a nuevos públicos sin renunciar a sus raíces.

También te puede interesar

Lo último

stats