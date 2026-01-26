Netflix presenta sus proyectos para 2026: Foto de familia de creadores y protagonistas

Netflix ha presentado, en un evento en Madrid, sus estrenos de 2026 incluyendo una gran variedad de series, películas y contenido de no ficción tanto nacionales como internacionales. Además, la compañía ha presentado tres nuevos proyectos que se encuentran en fase de rodaje o postproducción.

Durante el evento, algunas de las estrellas más reconocidas del audiovisual español presentaron sus proyectos, que llegarán a Netflix durante este año.