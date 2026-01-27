Los vecinos de Vistahermosa, que pertenece a la barriada de Valdezorras y se encuentra en la linde con el término municipal de La Rinconada, están sufriendo de nuevo las consecuencias de una fuerte borrasca, en este caso Joseph, y de la pésima urbanización de la zona. Las abundantes lluvias caídas durante la noche han vuelto a provocar el desbordamiento del arroyo Miraflores y la llegada en tromba de grandes cantidades de agua que están subiendo hacia las casas que forman este pequeño núcleo residencial. "La situación es tercermundista", denuncia María Jesús Piña en representación de la junta de la asociación de vecinos.