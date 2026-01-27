Seis objetos astronómicos descubiertos gracias al Hubble y la inteligencia artificial.
En este vídeo se destacan seis objetos astrofísicos, hasta ahora desconocidos, que muestran imágenes del telescopio espacial Hubble de la NASA/ESA.
Estos objetos fueron descubiertos por investigadores de la Agencia Espacial Europea utilizando un nuevo método asistido por inteligencia artificial, que les permitió buscar entre casi 100 millones de recortes de imágenes y descubrir objetos anómalos, como lentes gravitacionales, galaxias medusa con tentáculos gaseosos, galaxias en fusión e interacción, galaxias con anillos y arcos, y mucho más.