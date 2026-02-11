Un partido solidario por la vida de Victoria
El 22 de febrero, Tocina acoge un partido benéfico para apoyar la investigación de la enfermedad PUS-3 y mejorar la vida de Victoria.
Victoria es una niña de Tocina que lucha contra la enfermedad genética PUS-3, un trastorno que afecta su desarrollo motor, intelectual y sensorial, y que presenta retos graves como epilepsia y dificultades para alimentarse. Su familia, junto a la recién creada Asociación PUS3, organiza un partido benéfico el 22 de febrero en Tocina, con entrada-donativo de 5€, animación infantil y un sorteo solidario. Todos los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la investigación que podría mejorar la calidad de vida de Victoria y otros niños afectados en todo el mundo. Cada gesto cuenta.