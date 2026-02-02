SUCESOS
Pérez-Reverte: “Las jornadas Letras en Sevilla se han aplazado por la amenaza de bronca de la extrema izquierda y de Podemos en las puertas de Cajasol”

La Fundación Cajasol y los responsables del ciclo han insistido en su voluntad de mantener un espacio de diálogo plural

El ciclo 'Letras en Sevilla' se aplaza al otoño

Pérez-Reverte atribuye a un "error de maquetación" la polémica alrededor de las jornadas Letras en Sevilla XI

Jesús Vigorra y Arturo Pérez-Reverte en la Fundación Cajasol / Antonio Pizarro
m.h.
M. H.

Sevillla, 02 de febrero 2026 - 17:46

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra han explicado este lunes el aplazamiento del ciclo ‘Letras en Sevilla’, previsto del 2 al 5 de febrero en la Fundación Cajasol, tras las renuncias de varios ponentes y las amenazas de boicot derivadas de la participación del expresidente José María Aznar. El evento, titulado ‘1936: La Guerra que todos perdimos’, fue cancelado de forma temporal tras la retirada del escritor David Uclés, que rechazó compartir cartel con Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. Tras él, abandonaron el programa el coordinador de IU Antonio Maíllo, la diputada socialista María Márquez y la exministra Carmen Calvo.

