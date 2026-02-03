El escritor Arturo Pérez-Reverte ha anunciado cambios en la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, unas jornadas sobre la Guerra Civil que estaban previstas inicialmente del 2 al 5 de febrero y que, finalmente, se celebrarán del 5 al 9 de octubre. En ese mismo anuncio, el periodista ha señalado que invitará al exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.

El ciclo de conferencias, que Pérez-Reverte organiza junto con el también periodista Jesús Vigorra, celebra este año su décima edición en la Fundación Cajasol. En ese marco, el escritor se ha referido también a la presencia del autor de La península de las casas vacías y ha sido tajante: “Uclés no volverá aquí, se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas”.

El anuncio sobre la invitación a Pablo Iglesias ha tenido respuesta pública por parte del propio exsecretario general de Podemos, que ha rechazado acudir. “No acostumbro a debatir en foros organizados por propagandistas de la ultraderecha”, ha afirmado Iglesias al referirse a la propuesta trasladada por Pérez-Reverte.